Netflix – In Tendenza Ora: il gioco da tavolo ufficiale… per bingewatchers

In contemporanea mondiale, Spin Master lancia Netflix – In Tendenza Ora, il primo party game ufficiale dedicato alla celebre piattaforma streaming pronto a coinvolgere milioni di serial addicted di ogni età in una divertente sfida creativa a reinventare in chiave ironica, dissacrante ed originale le più famose serie tv e i film Netflix portando “fuori dallo schermo” oltre 20.000 possibili scenari ispirati ai prodotti di entertainment che hanno segnato la pop culture e le conversazioni social di tutto il mondo.

Per ogni “Situazione” della vita c’è uno spettacolo “Consigliato Netflix” … quella serie tv o quel film da guardare quando sei in casa da solo per San Valentino con i tuoi 6 gatti oppure quando, tecnicamente, stai “lavorando da casa”; quel titolo con cui ammazzare la noia quando resti per ore nella sala d’attesa dal dentista o da citare quando vuoi sembrare veramente cool. E ancora, quello che: “Se lo guardi senza di me ti lascio”, quello che tuo padre giura di non aver mai visto, quello con cui dire silenziosamente Ti amo e ovviamente anche quello che ti compare come “Guarda Subito” quando tua madre entra di nascosto con il tuo account… Il gioco da tavolo mette in scena le situazioni più frequenti – o più improbabili – della vita di qualunque bingewatcher per lanciare una sfida ai giocatori: scegliere il Contenuto Netflix più appropriato ad una determinata Situazione, abbinarlo al Colpo di Scena perfetto e inventare la combinazione più creativa e originale, l’unica in grado di conquistare il favore del Giudice. Ma come in ogni serie tv che si rispetti, prima o poi arriva il Dramma…

“Tudum”… e pronti a giocare. Ogni giocatore ha in mano 4 Carte Contenuto con i titoli e le trame (per non mettere in imbarazzo quei boomer che non hanno visto Tredici o Elite…) dei più famosi show al mondo, da La Casa di Carta a Squid Game da Stranger Things a Bridgerton, e 4 Carte Colpo di Scena, con eventi improbabili che possono trasformare il contenuto scelto in un nuovo show originale – spassoso, terrificante, ironico, al limite del cinismo o del cringe – che sarà il proprio Spettacolo Consigliato.

Ad ogni round c’è un Giudice (il primo sarà il giocatore che è abbonato a Netflix da meno tempo) che ha il solo compito di estrarre la carta Situazione e decretare lo Spettacolo Consigliato migliore tra quelli proposti dai giocatori. Ma non tutto è così semplice: il giocatore alla sinistra del Giudice – la Regina del Dramma – estrarrà una carta Dramma e potrà ribaltare completamente la situazione, impedendo ad alcuni giocatori di giocare, affidando vantaggi e svantaggi, insomma creando scompiglio prima che il Giudice possa finalmente scegliere il migliore. Al turno successivo si cambia Giudice e Regina del Dramma e tutti pescano una nuova carta Contenuto e una nuova Carta Colpo di scena, pronti a scrivere nuove “sceneggiature”.

Si prosegue turno dopo turno fino a che un giocatore arriva a 5 round vinti e – come nel più entusiasmante dei Finale di Stagione – viene incoronato Campione del Telecomando e potrà scegliere cosa guarderanno tutti insieme dopo la partita. Chissà se sceglierà tra i Top 10 in Italia oggi o sarà uno di quelli che guardano solo Serie tv acclamate dalla critica… l’importante che è che siano sempre “da vedere tutte d’un fiato”!

Netflix – In tendenza ora è un gioco di società Spin Master / Editrice Giochi. La confezione include 70 carte Situazione, 100 carte Contenuto originale Netflix, 200 carte Colpo di scena, 30 carte Dramma, 2 gettoni ruolo e il 1 regolamento. Si tratta di un gioco da 3 a 10 giocatori, congliato dai 14 anni in su: il prezzo consigliato è di € 29,99.

