Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un vero e proprio crollo delle nascite, in quanto sono davvero poche le famiglie che decidono di mettere al mondo un bambino. Quelli che però non possono fare a meno delle gioie della genitorialità hanno una probabilità molto più alta di mettere al mondo dei gemelli ed è proprio per questo che sono stati fatti diversi studi a tale scopo.

Secondo quanto dichiarato da alcuni report, i tassi di gemellaggio sono molto più alti rispetto al passato e non è poi così raro mettere al mondo gemelli. ma anche tre o quattro bambini per volta. La nascita di due gemelli si verifica quando l’ovulazione comporta la nascita di un ovulo che al momento della fecondazione si divide in due parti, ma l’ovaio potrebbe rilasciare due ovuli nello stesso momento ed ecco perché si assiste alla nascita di due gemelli.

In alcuni casi è stato evidenziato come i parti gemellari siano più propensi nelle donne che si avvicinano alla menopausa, in quanto in questi casi l’ovulazione può essere più forte e anche gli ormoni che vengono associati alla gravidanza tendono a funzionare in maniera diversa. L’iperovulazione, inoltre, potrebbe causare la nascita di più bambini del previsto ed è per questo che potrebbero nascere anche tre o quattro bambini ad ogni gravidanza.

Con quale frequenza si verificano i parti gemellari?

Proprio come detto prima, il tasso legato alla nascita di gemelli è attualmente molto più alto rispetto al passato e in alcuni casi delle donne sono state in grado di dare alla luce nove bambini nello stesso momento. Si tratta di casi piuttosto rari, ma non per questo impossibili. I ricercatori inglesi che si sono occupati di portare a termine questo studio hanno quindi evidenziato come le donne sotto i 20 anni di età abbiano 1 possibilità su 2000 di mettere al mondo due gemelli, mentre una donna che si avvicina ai 40 anni ha 1 possibilità su 57 di dar vita a due bambini nello stesso momento.

Tutto questo si verificherebbe con grande facilità nei paesi poveri, in quanto non si utilizzano i sistemi di contraccezione e, allo stesso tempo, si continuano ad avere figli anche quando la donna ha un’età piuttosto avanzata. Non si sa ancora se tutto questo possa esprimere una fonte di preoccupazione e anche i trattamenti della fertilità possono offrire con estrema semplicità la possibilità di diventare madre di due gemelli. Del resto, si tratta di scelte molto impegnative ed è proprio per questo motivo che bisogna riflettere molto bene prima di avventurarsi in un’impresa simile.