Zucchero e salute cardiaca, arriva la verità inaspettata. Un nuovo e recente studio sembra aver collegato il consumo di zuccheri aggiunti ad un aumento del rischio di malattie cardiache. Questo potrebbe non rappresentare una scoperta eccezionale, visto che da sempre si è ritenuto che lo zucchero non sia proprio benefico per la nostra salute. La scoperta più interessante però è la seguente, ovvero che chi si concede un dolce ogni tanto, pare che abbia un rischio ridotto di problemi cardiovascolari. Ma cosa vuol dire ciò?

Secondo quanto riferito dai ricercatori in questione, mangiare un dolce o comunque anche solo un cioccolato ogni tanto, potrebbe essere benefico per il cuore più di quanto possa esserlo una dieta con zero zucchero. Questo è quanto dichiarato dal team di ricerca della Lund Univeristy in Svezia. Va sottolineato però che questo vale solo per lo zucchero in sé, inteso come dolce e cioccolato e non sotto forma di bevande gassate o altro.

Uno studio svela la connessione tra zucchero e salute cardiaca

A parlare è stata l’epidemiologa Suzanne Janzi, la quale ha sostenuto che “La scoperta più sorprendente del nostro studio è la relazione divergente tra diverse fonti di zuccheri aggiunti e rischio di malattie cardiovascolari“. Nel dettaglio, i ricercatori hanno effettuato il loro studio su un campione di 69.605 persone inserite tutte nei database sanitari pubblici svedesi.

Hanno preso parte a questo studio tutte persone di età compresa tra i 45 e gli 83 anni, i quali sono stati interrogati sulla loro dieta e sullo stile di vita nel lontano 1997 e nel 2009 e monitorati poi fino al 2019. È stata suddivisa ancora l’assunzione di zucchero in tre categorie, ovvero le guarnizioni zuccherate come ad esempio il miele, i dolciumi e le bevande zuccherate.

Ogni tipo di zucchero è stato associato poi ad un problema di salute. Le guarnizioni dolci sono state associate ad un rischio aumentato di aneurisma aortico addominale. In sostanza, i rischi più bassi tra tutte le malattie cardiovascolari sono stati riscontrati in coloro che si limitavano ad un dolcetto ogni tanto.