Un tatuaggio elettronico per prevenire le malattie cardiache

Un team guidato da ricercatori dell’Università del Texas di Austin ha sviluppato un tatuaggio elettronico ultrasottile e leggero, o e-tattoo, che si attacca al petto per un monitoraggio cardiaco continuo e mobile al di fuori di un contesto clinico. Include due sensori che, insieme, forniscono un quadro chiaro della salute del cuore, dando ai medici maggiori possibilità di cogliere precocemente i segnali di allarme per le malattie cardiache. “La maggior parte delle patologie cardiache non sono molto evidenti. Il danno viene fatto in background e non ce ne accorgiamo”, ha dichiarato Nanshu Lu, professore del Dipartimento di Meccanica Aerospaziale e Ingegneria e autore principale dello studio. “Se riuscissimo ad avere un monitoraggio continuo, anche a casa, potremmo fare una diagnosi e un trattamento precoci e, se si riuscisse a farlo, si potrebbe prevenire l’80% delle malattie cardiache”. Lo studio è pubblicato su Advanced Electronic Materials. Come continuazione di un precedente progetto di tatuaggio elettronico sul petto, questa nuova versione è senza fili, ed è abilitata da una serie di piccoli circuiti attivi e sensori accuratamente disposti e collegati da interconnessioni estensibili e si conforma al petto tramite una benda trasparente, molto meno invasivi di altri sistemi di monitoraggio e più confortevoli per i pazienti. Attualmente non esiste una soluzione per un monitoraggio confortevole al di fuori dell’ambiente clinico. I medici possono eseguire test sui pazienti quando li visitano, ma potrebbero non cogliere alcuni problemi cardiaci perché i segni della malattia non sono presenti in quel momento.

Come funziona il tatuaggio elettronico?

Il tatuaggio elettronico pesa solo 2,5 grammi e funziona con una batteria grande come un centesimo. La batteria ha una durata di oltre 40 ore e può essere facilmente sostituita dall’utente. Fornisce due misurazioni cardiache fondamentali. L’elettrocardiogramma, o ECG, è il segnale elettrico del cuore e il sismocardiogramma, o SCG, è il segnale acustico del cuore proveniente dalle valvole cardiache. L’ECG può essere misurato da dispositivi mobili come l’Apple Watch mentre l’SCG può essere monitorato tramite stetoscopio. Ma non esiste una soluzione mobile che si avvicini allo stetoscopio o che effettui entrambe le misurazioni. “Queste due misurazioni, elettrica e meccanica, insieme possono fornire un quadro molto più completo ed esaustivo di ciò che sta accadendo al cuore”, ha detto Lu. “Ci sono molte altre caratteristiche del cuore che possono essere estratte dai due segnali misurati in modo sincrono e non invasivo”. Il monitoraggio di questi due fattori e la loro sincronizzazione rendono possibile la misurazione degli intervalli di tempo cardiaci, che sono un indicatore importante di malattie cardiache e altri problemi. I ricercatori hanno già testato il dispositivo su cinque pazienti sani nel loro ambiente quotidiano, con un basso tasso di errore nelle misurazioni rispetto alle opzioni di monitoraggio attualmente disponibili. Il prossimo passo prevede ulteriori test, la convalida dei risultati iniziali e l’estensione a diversi tipi di pazienti.