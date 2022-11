Gemelli da record: i bambini più grandi mai nati

La nascita dei due gemelli Lydia e Timothy Ridgeway il 31 ottobre 2022 segna una svolta epocale. Si tratta degli embrioni congelati il più a lungo che abbiano poi dato vita a un parto vivo. Sono stati congelati come embrioni per oltre 30 anni. I due embrioni sono stati usati per una coppia sposata anonima utilizzando la fecondazione in vitro (IVF). Poi conservati a -196 ° C (-323 ° F) in azoto liquido il 22 aprile 1992. La fecondazione in vitro produce più embrioni del necessario.

Il processo di fecondazione in vitro può produrre più embrioni del necessario, che possono quindi essere donati alla scienza o alle coppie che vogliono figli. Gli embrioni dei due gemelli sono stati donati al National Embryo Donation Center (NEDC) di Knoxville, Tennessee. Prima di passare decenni dopo ai genitori Rachel e Philip Ridgeway di Portland, Oregon. C’era un record precedente per il bambino più grande con Molly Everette Gibson, nata il 26 ottobre 2020 da un embrione congelato da 28 anni.

Talvolta è possibile che un embrione congelato più vecchio sia stato utilizzato senza la registrazione della sua età. Il tasso di sopravvivenza dopo lo scongelamento è di circa l’80% e solo una frazione degli embrioni trasferiti, poi evolve in nascite vive. Affinché gli embrioni siano sani, l’età del donatore e del ricevente di embrioni sono essenziali per il successo del processo. Dopo una così lunga attesa la vita ha inizio per Lydia e Timothy, i più grandi gemelli finora mai nati.