Car sharing: una tendenza sostenibile sta trasformando la mobilità urbana

Il car sharing è ormai una realtà consolidata e particolarmente utile. Alcune società includono addirittura il parcheggio nel prezzo e, se si prende un’auto elettrica, ci sono ulteriori vantaggi come il parcheggio gratuito in città. La signora Mackeviciute è una cliente regolare del car sharing, anche se possiede un’auto di proprietà che utilizza per andare a trovare la propria famiglia che vive in campagna.

Sebbene sia fan del car sharing, sostiene: “A volte può essere difficile trovare un veicolo nelle vicinanze. E a volte, quando sei di fretta, il veicolo più vicino può avere non una, ma alcune, luci di manutenzione accese. Anche se capisco che la manutenzione della flotta è una sfida, soprattutto quando un’azienda cresce, è ancora deludente”. Nel Regno Unito, il 61% delle persone guidano ogni giorno e il 68% si dice preoccupato per l’aumento dei costi della proprietà dell’auto, mentre il 78% non conosce il car sharing e meno del 20% dei londinesi lo prenderebbe in considerazione.

Lo scetticismo legato al servizio di car sharing

Dunque, il car sharing ad oggi è ancora un servizio di nicchia, tanto è vero che ci sono solo due milioni di utenti di car sharing nel Regno Unito. “I consumatori sono ancora legati all’accesso esclusivo alla loro auto. Il chiaro scetticismo sulla capacità delle opzioni di car-sharing di fornire un’auto a portata di mano ogni volta che ne hanno bisogno e le preoccupazioni per le difficoltà, sono i problemi più grandi. Questa preoccupazione diventa maggiore per le famiglie e gli individui anziani che sono particolarmente legati alla possibilità di lasciare le cose nel loro veicolo”, spiega Felicity Latcham, partner associato di OC&C Strategy Consultants.

In un sondaggio McKinsey del 2023, su 4.000 persone nel Regno Unito, Francia e Germania, il 32% delle persone della Generazione Z si è dichiarato favorevole al car sharing, inoltre il 50% di loro vuole un’auto elettrica. Il car sharing dunque si dirige verso la mobilità sostenibile, tanto è vero che un terzo dei veicoli condivisi in UE sono, appunto, elettrici.

Sono sempre di più le società che mettono a disposizione auto elettrica in modalità car sharing e questa sembra essere la direzione giusta per poter fare in modo che questo servizio possa definitivamente affermarsi.