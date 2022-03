Horizon Zero Dawn: Panini lancia l’artbook e il fumetto ufficiali

Horizon Forbidden West, rilasciato a febbraio 2022, è l’atteso seguito di Horizon Zero Dawn, videogioco d’azione sviluppato da Guerrilla Games che già dalla pubblicazione nel 2017 prometteva di diventare una delle pietre miliari nel mondo del gaming. Per gli appassionati della saga e per chi volesse approfondire il dietro le quinte di un’opera così rivoluzionaria, Panini Comics propone L’arte di Horizon Zero Dawn, un elegante artbook che permetterà ai lettori di scoprire tutti i segreti del gioco.

La storia di Horizon si svolge mille anni dopo un cataclisma globale. La Terra è stata trasformata in un ecosistema ricco di lussureggiante vegetazione, ma con una nuova specie dominante: le macchine. Questi enormi robot simili ad animali riempiono le terre, gli oceani e i cieli, fungendo da guardiani e garanti del rinato ordine naturale. Nuove generazioni di umani si sono riunite in tribù preindustriali, senza alcuna conoscenza della civiltà condannata che le ha precedute, quella degli “Antichi” – noi. Questi umani non sapevano che le minacce del mondo antico ancora persistevano, la più grande delle quali era ADE, una misteriosa IA decisa ad annientare tutta la vita organica. Ragazza orfana appartenente alla tribù dei Nora, Aloy sarà la chiave risolutiva di questa lotta e si rivelerà la più grande cacciatrice di macchine della sua epoca.

L’Arte di Horizon Zero Dawn, disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it, ci porta attraverso il vasto e vibrante mondo del gioco di Guerrilla Games, tra schizzi dettagliati e splendidi bozzetti, nonché intuizioni e idee di artisti e creatori. Da magnifiche città e lussureggianti pianure, alle diverse culture delle tribù, fino alle incredibili macchine che vagano per le diverse regioni, questo straordinario viaggio visivo scritto da Anne Toole, creatrice delle missioni con Talanah in Horizon Zero Dawn, e disegnato dall’astro nascente Ann Maulina è la guida definitiva alla creazione di un mondo tanto bello quanto pericoloso.

Per proseguire nella storia, il passo successivo è leggere Horizon Zero Dawn: Falcodoro, fumetto ambientato poco dopo la conclusione del primo videogioco.

Dopo la sconfitta di Ade, è arrivato il momento di festeggiare nella città di Meridiana. Non per Aloy, però, che decide di ripartire perché c’è molto che deve ancora scoprire e affrontare. Talanah, il nuovo Falcodoro della Loggia dei Cacciatori, si trova quindi senza la sua nuova amica e, alcune settimane dopo, intraprende da sola una pericolosa missione. Durante questo viaggio, incontrerà nuovi alleati e nuovi nemici, ma anche delle macchine assetate di sangue che non erano mai state viste prima!

Un capitolo inedito della saga di Horizon, che fa da raccordo tra il primo e il secondo videogioco, scritto e disegnato dalla talentuosa coppia Toole-Maulina, disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it.

