Archive 81: Netflix cancella la serie TV dopo una sola stagione

Dopo una sola stagione la piattaforma streaming Netflix ha deciso di cancellare la serie TV Archive 81, un thriller soprannaturale diviso in otto episodi. La notizia arriva due mesi dopo che il telefilm è stato distribuito, considerando che la prima stagione è uscita il 14 gennaio.

La serie cancellata Archive 81 si basa su un podcast che porta lo stesso nome. Il telefilm ha come protagonista Mamoudou Athie (Sorry for Your Loss) che veste i panni di un archivista, chiamato Dan Turner, che si ritrova a dover ripristinare il funzionamento di alcune videocassette del 1994. Mentre sta ricostruendo il lavoro della filmmaker Melody Pendras (Dina Shihabi, Altered Carbon), il personaggio di Dan viene totalmente assorbito dal lavoro d’investigazione fatto da Melody. Dan vuole capire cosa sia accaduto alla ragazza, e nascerà così una strana connessione tra i due personaggi, tale da portare il protagonista a pensare di poter salvare Melody, stabilendo un collegamento con lei a distanza di 25 anni.

Il cast della serie ha presenti anche Matt McGorry, Martin Donovan, Julia Chan, Evan Jonigkeit e Ariana Neal. A gennaio per un breve periodo Archive 81 è comparsa nella classifica degli show della top 10 di Netflix negli Stati Uniti, ma tutto ciò non è bastato per portare ad una conferma.