App IO: ecco come donare alla popolazione Ucraina

Da ieri è possibile inviare delle donazioni a favore delle non-profit impegnate in Ucraina usando l'App IO, la stessa utilizzata per la distribuzione del Green Pass.

A partire dalla giornata di ieri è possibile effettuare donazioni a favore della popolazione Ucraina direttamente dall’App IO, la stessa utilizzata dall’Italia per la distribuzione del Green Pass Covid-19. È sufficiente effettuare il login e quindi aprire la nuova sezione creata ad hoc.

I fondi vanno a beneficio degli interventi umanitari in Ucraina. Gli utenti possono scegliere tra un’ampia lista di organizzazioni non-profit, come la Croce Rossa, Save the Children e Soleterre. Una volta selezionata l’organizzazione alla quale si vuole donare, il pagamento avverrà sempre all’interno dell’App, utilizzando una delle carte di credito già memorizzate nel Portafoglio dell’App Io.

Questa funzionalità è parte dell’iniziativa realizzata da PagoPA S.p.A., con il supporto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, che vede l’adesione di Croce Rossa Italiana, Fondazione AVSI, Fondazione Soleterre Onlus e Save the Children, tra le realtà in prima linea nel fornire assistenza alle vittimi civili

si legge nel comunicato stampa pubblicato da PagoPa.

Recentemente PayPal ha cancellato le commissioni su tutti i pagamenti P2P inviati agli utenti ucraini. Contestualmente, AirBnB ha annunciato una serie di iniziative a favore della popolazione ucraina — sia mettendo a disposizione dei rifugiati delle case, sia facilitando la possibilità di donare attraverso delle prenotazioni simulate sull’App.