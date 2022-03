PayPal in aiuto dell’Ucraina: sospese tutte le commissioni sui pagamenti P2P

PayPal facilita l’invio di denaro in Ucraina. La piattaforma ha rimosso temporaneamente le commissioni sui pagamenti peer-to-peer destinati agli utenti ucraini. Ricevere e inviare pagamenti da e verso parenti e umici in ucraina sarà quindi meno oneroso.

PayPal ha spiegato che la novità riguarda anche gli utenti ucraini che sono fuggiti all’estero dopo lo scoppio del conflitto. Dovranno semplicemente aprire un PayPal Wallet con nazionalità ucraina, a prescindere dal loro domicilio attuale.

I fondi ricevuti attraverso i pagamenti P2P potranno poi essere facilmente trasferiti sui conti corrente e le carte bancomat compatibili.

La sospensione delle commissioni sarà valida fino al 30 giugno, dopo di che, a seconda della situazione in atto, PayPal potrà decidere se prolungare o meno l’iniziativa. Ricordiamo che normalmente le commissioni per i pagamenti internazionali partono da un minimo del 5%, a seconda dell’importo e del tipo di pagamento.

PayPal ha spiegato che con l’aggravarsi della crisi in Ucraina le persone hanno bisogno di modi semplici ed economici per aiutare le persone residenti nella regione ad accedere ai fondi umanitari e ai servizi essenziali. «Vogliamo aiutare i nostri clienti ad inviare denaro in modo rapido e sicuro ai loro amici, familiari e alle loro persone care», si legge in una nota pubblicata dall’azienda.