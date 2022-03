Twitter permette ora di creare GIF con la fotocamera su iOS

Twitter ha confermato l’arrivo di una funzionalità particolarmente interessante, seppur al momento questa sia pensata solamente per gli utenti che fruiscono delle potenzialità del social network in questione attraverso iOS. Parliamo nello specifico di un supporto migliore da parte della piattaforma alle GIF, uno standard che ormai continua a essere utilizzato sempre di più in tutto internet e che è diventato particolarmente noto.

Al fine di creare dei brevissimi “video” formati da una manciata di immagini su Twitter, adesso è possibile semplicemente utilizzare l’applicazione per i dispositivi del colosso di Cupertino per attivare una feature pensata proprio con l’obiettivo di creare le GIF e pubblicarle, stando a quanto riportato dalla compagnia in via ufficiale e ripreso sulle pagine di Engadget.

Proprio le pagine di Engadget hanno contattato la piattaforma, la quale ha confermato che nonostante al momento il tutto sia un’esclusiva per quel che concerne iOS, il tutto potrebbe cambiare in futuro.

Si parla nello specifico di un test iniziale che porterà la compagnia a ragionare in merito a quanto sta avvenendo e che in futuro in caso di risultati positivi potrà portare la compagnia a portare il tutto anche su ulteriori piattaforme, seppur al momento nulla sia sicuro in tal senso.