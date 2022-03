The Last of Us: foto e video dei protagonisti dal set del serial ispirato al videogioco

Direttamente dal set canadese, arrivano nuove foto e video che ci mostrano il look di Ellie e Joel nella serie tv HBO tratta dal celebre videogioco The Last of Us.

Che aspetto avranno Pedro Pascal e Bella Ramsey nella serie tv HBO tratta dal celebre videogioco PlayStation The Last of Us? Non sono ancora uscite visual o teaser ufficiali, se non contiamo quello di spalle uscito tempo fa che, sì, sembra un render dal gioco ma non ci restituisce l’impatto dei volti. Arrivano oggi un video e una foto che, per quanto non ufficiali, ci mostrano qualcosa in più.

Bella is wearing Ellie's winter outfit 😍 pic.twitter.com/doILruznx3 — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

Non è ben chiaro quando è ambientata la scena in questione, ma i vestiti sono inequivocabilmente quelli del periodo invernale della storia, e sono presenti anche quelli che sembrerebbero i personaggi di Henry e Sam, per quanto non sia ben chiaro chi siano gli interpreti.

New video of Joel, Ellie, Henry and Sam on the set of #TheLastofUs! 🎥 u/dbaxter1304 pic.twitter.com/XpwDzND0hz — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022

La serie, che vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, secondo alcuni report sarà ad alto budget e arriverà sugli schermi il prossimo anno; racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

