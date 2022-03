Samsung Galaxy M53: leak approfondisce le specifiche prima del lancio

Di recente, le specifiche tecniche degli smartphone Samsung Galaxy M53 5G si sono fatte vedere in rete ancora una volta, con i dispositivi targati Samsung che come avviene spesso per i prodotti del noto colosso sudcoreano, pronto per fortuna come di consueto a lanciare sul mercato molteplici dispositivi di ogni tipo.

Questa volta è il turno di nuovi telefoni con supporto alla tecnologia del 5G quindi, con leak forniti dal canale YouTube The Pixel. Nonostante l’autorevolezza della fonte è sempre bene prendere il tutto con le pinze fino a che non arriveranno conferme da parte del colosso, come sempre. Per quel che riguarda le specifiche tecniche del dispositivo, si parla di un System on a Chip Dimensity 900 con ovvio supporto al 5G come detto, il quale dovrebbe permettere alla compagnia di optare per un display a 120 Hz al fine di ottenere la massima fluidità dal dispositivo.

Per quel che riguarda le fotocamera, è stata anticipata una quadrupla soluzione sul retro, con una principale da 108 MP accompagnata da una 8 MP ultrawide, da una 2 MP macro e da un ultimo sensore di profondità da 2 MP. Si parla inoltre di lancio già con OneUi 4.1 basata su Android 12, batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W, e di configurazione formata da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione a cui a affidarsi, con delle ovvie differenze di prezzo.

Mentre per quest’ultimo non ci sono ancora novità di alcun tipo, è già emerso che all’interno a quanto pare non verrà inserito un caricabatterie, con gli utenti che dovranno quindi procedere in autonomia in tal senso comprando un nuovo device o usandone uno già in loro possesso. Non resterà che vedere quando finalmente il colosso avrà modo di fornire ulteriori aggiornamenti sulla situazione.