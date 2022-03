Twitch lavora ad una nuova sezione “per adulti”, svolta a luci rosse in arrivo?

Twitch potrebbe cambiare inaspettatamente le sue policy consentendo alcuni contenuti espliciti. Lo rivela l’insider Zach Bussey, che avrebbe messo le mani su alcuni documenti interni della piattaforma di Amazon.

Twitch starebbe valutando di inserire una nuova sezione per adulti chiamata “mature”. Il nuovo tag andrebbe a coprire un’ampia lista di contenuti a sfondo sessuale oggi proibiti dalle policy attuali del sito. Non si parla, ovviamente, di pornografia, ma di contenuti comunque ‘sopra le righe’, per usare un eufemismo, o ‘sessualmente allusivi’, per usare le parole di Twitch.

A scanso di equivoci, la proposta di modifica delle policy è in fase di discussione e Twitch deve ancora prendere una decisione finale.

La lista dei contenuti che andrebbero a cadere sotto il nuovo tag ‘Mature’:

Approfondimenti sull’educazione sessuale

Live dove lo streamer e gli ospiti parlano delle loro esperienze sessuali

Alcune forme di kink e fetish (le webcam dedicate ai piedi, oppure scrivere nomi sul proprio corpo in cambio di donazioni)

Lap e pole dance

Riprese di baci prolungate

Contenuti artistici espliciti

Espressioni facciali allusive

Il tag ‘Mature’ da una parte andrebbe a sdoganare tutti questi contenuti, dall’altra imporrebbe delle importanti limitazioni allo streamer: ad esempio alcune interruzioni pubblicitarie potrebbero non essere riprodotte, per accordi con l’inserzionista, e la live in sé non verrebbe mostrata nella home di Twitch.

L’utente potrà trovare le live a tema ‘per adulti’ esclusivamente visitando da solo l’apposita sezione, non sarà Twitch a proporgli questo genere di contenuti utilizzando gli stessi algoritmi che regolano l’engagement dei contenuti dedicati ad un pubblico generalista.

Ma si tratterebbe davvero di una svolta per Twitch? Nì. Molti di questi contenuti sono già presenti su Twitch. La piattaforma ha sempre avuto difficoltà a capire come gestire questo fenomeno: vi basti pensare ai continui tira e molla con la streamer Amouranth. Dagli ASMR allusivi alle live in vasca da bagno, tutti contenuti già presenti su Twitch e visti ogni giorno da migliaia di persone. Il tag mature si limiterebbe a regolare e prendere atto di una situazione già in essere.