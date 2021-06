Twitch: bannate Amouranth e Indiefoxx per una moda degli ASMR?

Subito dopo la conclusione delle vicende legate alle Hot Tub, le quali sono poi divenuti una categoria a parte, una nuova moda degli ASMR sta causando vittime qua e là sulla piattaforma. Molte recenti live di Twitch si sono incentrate infatti su quella che viene definita ASMR TikTok Leggings Yoga Meta, o semplicemente ASMR Meta, che ha causato il ban di molti streamer, fra cui le note Amouranth e Indiefoxx.

Si tratta di una nuova moda recentemente scoppiata, e che ha visto diverse live incentrarsi sulla classica attività degli ASMR, durante la quale però le streamer indossavano pantaloni da Yoga, finendo per utilizzare la propria lingua per emettere i rumori rilassanti. Si è trattato di un fenomeno particolarmente spinoso, e diversi importanti streamer si sono lamentati pubblicamente del problema, chiedendo a Twitch di risolvere il problema.

Twitch wrote themselves into a corner by playing into the intellectually dishonest rhetoric that they won't punish "perceived attractiveness" of streamers who make obviously sexual content

If they do something, they side with incels, if they don't, they're SJWs

Ideology>Reality

— Zack (@ZackRawrr) June 18, 2021