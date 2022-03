Oscar Isaac voleva interpretare Wolverine o Apocalisse anziché Moon Knight

L’interprete di Moon Knight, Oscar Isaac, ha rivelato che, anziché il personaggio protagonista della prossima serie TV Marvel di Disney+, aveva in mente altri due character della Casa delle Idee di cui poter vestire i panni: stiamo parlando di Apocalisse e Wolverine.

Ecco le parole di Oscar Isaac:

Ho sempre apprezzato Apocalisse perché la mia è sempre stata una famiglia religiosa, e quindi si parlava spesso di apocalisse in termini religiosi. Perciò per me si trattava di un tipo di personaggio fumettistico che rappresentava l’apocalisse biblica ed i quattro cavalieri. Insomma mi attraeva molto questa cosa. Apocalisse e Wolverine, penso che siano loro i miei due personaggi preferiti. E poi mi piace Wolverine perché è basso, ed io sono basso.