Wolverine: Daniel Radcliffe non crede che la Marvel lo voglia per la parte

Daniel Radcliffe ha dichiarato di non essere convinto che la Marvel sia interessata a lui per il ruolo di Wolverine, ma è pronto ad essere smentito.

Daniel Radcliffe è stato intervistato da ComicBook.com durante l’SXSW in cui è stato presentato il suo nuovo film, The Lost City, ed ha risposto ad una domanda sul suo possibile ingaggio come prossimo Wolverine. L’attore non crede che la cosa possa avvenire, ma ha sfidato la Marvel a provare il contrario.

Ecco le parole di Daniel Radcliffe sul suo possibile ingaggio come Wolverine:

Tante volte vengono delle persone da me per dirmi che hanno saputo delle notizie riguardo a Wolverine, e che a loro pare una cosa forte. Io non ho sentito nulla a riguardo. Apprezzo che qualcuno dica ‘Wolverine sembra basso nei fumetti, ci staresti bene a farlo!’ Però non credo che mi possano scegliere come sostituto di Hugh Jackman. Comunque mai dire mai, provami il contrario Marvel.

Sono diversi anni che il nome di Daniel Radcliffe viene chiamato in causa per il prossimo possibile Wolverine, e lo stesso interprete, nonostante abbia dichiarato di essere un appassionati dei film degli X-Men, ha detto di non aver voglia di vedere rifatti i lungometraggi che ha apprezzato, tantomeno con lui protagonista.

