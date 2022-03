The Witcher: in lavorazione uno nuovo gioco della saga

Proprio attraverso il profilo ufficiale di The Witcher è stato annunciato lo sviluppo di un gioco nuovo dedicato alla popolare saga videoludica, diventata qualche anno fa anche una serie TV. CD Projekt Red ha confermato lo sviluppo del videogioco.

Questa è l’immagine che è stata pubblicata all’interno del post che annuncia il nuovo gioco di The Witcher.

Il nuovo titolo di The Witcher segue il lancio nel 2015 di The Witcher 3: Wild Hunt, ma anziché proseguire la saga si tratterà di un titolo scorporato, sempre legato al franchise. Attraverso un blog spot CD Projekt Red ha dichiarato:

Siamo lieti di annunciare lo sviluppo di un nuovo titolo di The Witcher, che darà il via ad una nuova saga del franchise. Si tratta di un periodo entusiasmante per noi, considerando la transizione da REDengine ad Unreal Engine 5, e l’inizio di una partnership multistrategica con Epic Games. Non si tratterà solo di coprire delle licenze, ma sia gli sviluppi tecnici di Unreal Engine 5, sia le future versioni di Unreal Engine, saranno rilevanti. Stiamo lavorando accanto agli sviluppatori di Epic Games con l’obiettivo di realizzare grandi esperienze open world.