iPhone 14: leak avrebbe anticipato le specifiche degli schermi

In attesa di scoprire maggiori novità in merito agli iPhone 14, un leak ha avuto modo di approfondire la questione. Ovviamente, nonostante la fonte alquanto attendibile è bene prendere il tutto con le pinze, fino a che la compagnia non avrà avuto modo di fornire dettagli ufficiali in merito ai suoi prossimi dispositivi. A parlare del tutto è stato Shadow Leak, il quale – dopo che il design dei nuovi dispositivi sembra essersi mostrato, come approfondito qui – ha fornito dettagli in merito agli schermi dei telefoni.

Stando a quanto anticipato, gli iPhone 14 Pro dovrebbero presentarsi con uno schermo LPTO pronto a garantire la tecnologia ProMotion proprio come avvenuto con la scorsa serie. Parliamo della possibilità di alternare da 1 Hz a 120 Hz con l’obiettivo di migliorare la durata della batteria ottimizzandola al meglio. Per quel che riguarda gli iPhone 14, è emerso che i dispositivi dovrebbero avere uno schermo OLED flessibile da 6,06 pollici, pronto a variare la formula del notch come richiesto da molti utenti.

Secondo Shadow Leak le dimensioni e il tipo di schermo verranno mantenuti anche per i dispositivi Pro della serie, con l’aggiunta della tecnologia LTPO, con i 120 Hz che saranno ancora una volta un’esclusiva. Per quel che riguarda iPhone 14 Max e Pro Max, pare si parlerà di 6,68 pollici OLED, con quest’ultimo che garantirà le potenzialità del ProMotion grazie al suo pannello LTPO.

Stando a quel che sappiamo, tutti e quattro i dispositivi della serie dovrebbero presentarsi con un totale di 6 GB di RAM, anche se stando a quanto anticipato da Kuo la tecnologia di questa potrebbe variare in base ai modelli, come specificato qui. Pare ancora una volta che solamente Pro e Pro Max avranno all’interno il chip A16 Bionic, con i modelli base e Max che dovranno quindi accontentarsi degli A15 Bionic già visti negli iPhone 13.