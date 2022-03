L’iPhone 14 Pro non ha più segreti: ecco il primo render 3D, addio notch

L‘iPhone 14 Pro non ha davvero più segreti? Un render CAD 3D in alta risoluzione mostra il presunto design finale dello smartphone. I cambiamenti rispetto alla generazione attualmente in commercio non sono tantissimi, ma quei pochi che ci sono sono rilevanti.

Il più importante? Sparisce finalmente il notch, sostituito da una soluzione punch hole a doppia ‘pillola’. Troviamo quindi due lenti e un sensore, che assieme continueranno a garantire il funzionamento di Face ID.

Il display dovrebbe misurare 6,1 pollici, ma sappiamo che anche quest’anno verrà proposta anche una versione da 6,7 pollici — ricordiamo che l’iPhone 13 Pro è uno dei modelli più venduti da Apple negli USA.

I bordi dovrebbero essere più sottili e simmetrici, per un risultato finale decisamente gradevole. Sul retro, come detto, non troviamo grosse differenze. C’è sempre il modulo fotografico racchiuso in un quadrato. Stando ai principali rumor avrà un sensore principale da 48MP che garantirà la possibilità di registrare video in 8K.

Sempre secondo le principali voci, gli iPhone 14 Pro e Pro Max avranno il nuovo processore A16 Bionic, mentre l’iPhone 14 base verrà riproposto ancora una volta con il chip A15. Delle (presunte) differenze tra iPhone 14 e iPhone 14 Pro ne abbiamo parlato nei dettagli qui: