Kraven the Hunter: primi video dal set con Kraven in azione!

Direttamente dal set di Kraven the Hunter arrivano alcuni video, col protagonista in una spericolata scena di inseguimento.

Sono in corso le riprese di Kraven the Hunter, nuovo film Marvel / Sony basato sul celebre avversario di Spider-Man, interpretato da Aaron Taylor-Johnson: nella scena (ripresa da diverse angolazioni) vediamo la sua controfigura, vestita in maniera ordinaria, appeso a un’auto in corsa.

I dettagli su cosa stia succedendo sono ovviamente inesistenti, ma una scena del genere è chiaramente nelle corde dell’atletico e fortissimo personaggio. Del resto, non è ancora ben chiara neanche l’impronta della pellicola, dato che Kraven non solo non è un supereroe ma non è ascrivibile neanche alla categoria degli antieroi, come Punisher o Venom, quanto piuttosto a quella dei villain.

Possiamo scommettere, ad ogni modo, che ci saranno cattivi “ancor più cattivi” da fronteggiare. Nel cast, oltre a Taylor-Johnson, Fred Hechinger sarà il Camaleonte, fratellastro del protagonista, Russell Crowe sarà il padre dei due e ci saranno anche Ariana DeBose che interpreterà Calypso, Christopher Abbott nel ruolo de Lo Straniero e Alessandro Nivola, probabilmente nei panni dell’ancora misteriosa nemesi di Kraven.

Il film sarà diretto da J.C. Chandor, con la produzione che è stata affidata ad Avi Arad e Matt Tolmach. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk hanno lavorerato alla sceneggiatura: la pellicola è attesa per gennaio 2023.

Leggi anche: