Scream 6: Courteney Cox ufficializza il suo ritorno

Circa un mese fa Paramount e Spyglass hanno ordinato un nuovo lungometraggio, dopo che Scream 5 ha ottenuto 107 milioni di dollari d’incassi al box office. E, considerando che Scream 6 si farà, il nuovo capitolo della saga avrà nel cast uno dei nomi più importanti che hanno fatto parte fino ad ora del franchise: stiamo parlando di Courteney Cox.

L’attrice ha parlato del suo ritorno per Scream 6 al podcast Just for Variety with Marc Malkin, durante la promozione della serie TV Shining Vale. Parlando del prossimo lungometraggio del franchise, Courteney Cox ha detto:

Ieri ho ricevuto la sceneggiatura, ma non l’ho ancora letta. Ora come ora mi sono abituata ai copioni di Shining Vale che sono di 26 pagine, ed ora, invece, mi sono detta ‘cavolo, dovrò leggere una vera sceneggiatura’. Non vedo l’ora di farlo.

Le riprese di Scream 6 inizieranno a giugno in Canada, con Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che torneranno alla regia del lungometraggio. La sceneggiatura è stata realizzata da James Vanderbilt e Guy Busick. A produrre il film ci saranno Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber e Peter Oillataguerre.

Potrebbero interessarti anche queste news dedicate al franchise di Scream: