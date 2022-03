Porsche punta a vendere veicoli elettrici per l’80% entro il 2030

Porsche ha da poco fatto una piacevole comunicazione in merito al proprio futuro per quel che riguarda nello specifico le auto elettriche. Con ottimi risultati riscontrati nel corso della riunione finanziaria della compagnia, troviamo anche una “promessa” relativa al 2030.

Entro i prossimi 8 anni circa infatti, la compagnia vuole che l’80% di tutti i veicoli che vende siano del tutto elettrici, con la necessità anche di produrre i veicoli a emissioni zero entro il suddetto periodo. Il tutto avverrà grazie anche al nuovo motore 718 pensato proprio per la forma elettrica che dovrebbe arrivare nel corso del 2025.

Fra gli investimenti programmati troviamo anche grosse somme di denaro che dovrebbero essere usati per la realizzazione di stazioni di ricarica premium, migliorando quindi la propria infrastruttura.

Di sicuro si tratta per la maggior parte di piani che anche molte altre compagnie hanno già preso in considerazione nel medesimo settore e che verranno portate avanti in futuro, seppur sia piacevole vedere come anche un brand noto come quello di Porsche si trovi a compiere scelte di questo tipo per evolversi assieme alle altre compagnia e per risultare quanto meno dannosa per il pianeta con il proprio lavoro.