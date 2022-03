Elon Musk continua a sognare Marte, ma rivede i suoi piani: “primo sbarco nel 2029”

Elon Musk continua a dare i numeri... o, per meglio dire, le date. Il N.1 di SpaceX rivede ancora una volta il suo pronostico per la prima missione umana su Marte.

Elon Musk continua a sognare Marte, ma rivede le sue ambizioni. Secondo il N.1 di Tesla e SpaceX il primo atterraggio dell’uomo sul pianeta rosso non avverrà prima del 2029.

Nel 2016, Elon Musk aveva indicato il 2024 come possibile data della prima missione umana su Marte. All’epoca aveva anche condiviso il sogno di vedere una prima città umana su Marte prima della fine dei suoi giorni. Nel frattempo SpaceX ha compiuto degli enormi progressi, portando avanti lo sviluppo del veicolo Starship, un razzo con capacità di carico senza precedenti nella Storia.

La nuova data – il 2029 – avrebbe un importante significato simbolico, dato che cadrebbe durante il sessantennale del primo sbarco sulla Luna. Solamente a dicembre del 2020, Musk aveva indicato il 2026 come data per la prima missione umana su Marte. Insomma, numeri in libertà da prendere con estrema prudenza.

Le condizioni migliori per un lancio in direzione Marte, spiega il sito Cnet, si avrebbero a marzo del 2024, del 2026 o del 2029, quando il pianeta si troverà ad una distanza minore dalla Terra.

Marte è anche nel mirino della Nasa, che tuttavia prevede di mandare per la prima volta degli astronauti su Marte solamente molti anni dopo l’inizio del prossimo decennio.