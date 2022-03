Apple vuole vendere 30 milioni di iPhone SE 2022

Apple va all-in sul suo nuovo iPhone SE. Tim Cook era stato chiarissimo: lo smartphone è stato progettato per attrare quel gran numero di ex utenti Android da tempo invaghiti dell’ecosistema della Apple, ma che per un motivo o per un altro (specie per un discorso di prezzi) fino ad oggi avevano rimandato il grande passo.

Insomma, Apple vuole utilizzare l’iPhone SE 2O22 per sottrarre quote di mercato ai marchi concorrenti. Secondo un rapporto di DigiTimes, l’azienda statunitense si aspetta di venderne 30 milioni di unità entro la fine del 2022.

Sappiamo che durante questo trimestre fiscale Apple si aspetta di produrne 5 milioni di unità, mentre nel corso del prossimo trimestre la produzione dovrebbe salire ad 11 milioni di unità. Numeri simili anche nel trimestre successivo, per poi rallentare durante il periodo invernale, quando verrà data precedenza alla nuova linea di iPhone 14.

Secondo DigiTimes, il nuovo iPhone SE dovrebbe anche aumentare il numero di smartphone con connettività 5G spediti all’interno dei mercati diversi dalla Cina. Nel 2021 sono stati venduti 280 milioni di dispositivi 5G fuori dalla Cina, ma nel 2022 le consegne dovrebbero superare le 450 milioni di unità.

Circa il 63,5% degli smartphone venduti avrà connettività 5G, mentre in Cina il market share degli smartphone 5G è già vicino all’80%.