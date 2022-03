Jared Leto non esclude un suo ritorno come Joker: “Mai dire mai”

Jared Leto il 31 marzo arriverà nelle sale cinematografiche con il lungometraggio Marvel-Sony di cui è protagonista, stiamo parlando di Morbius, ma l’interprete, intervistato da Variety, non ha escluso una sua nuova possibile performance nei panni del Joker.

Ecco cosa ha dichiarato:

Mai dire mai. Per me i personaggi che interpreto sono persone che vivono e respirano. So che non è così, ma sono molto attaccato a loro. Ho comunque avuto l’opportunità di interpretarlo due volte, e fare un personaggio del genere era l’occasione di una vita.