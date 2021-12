Justice League: un’immagine inedita del Joker di Jared Leto rivelata da Zack Snyder

Zack Snyder ha rivelato su Vero una immagine inedita tratta dalla sua versione di Justice League, che mostra il Joker di Jared Leto, così come è apparso nella scena speciale della visione da incubo con il Batman di Ben Affleck protagonista. La sua breve performance sembrerebbe averlo riabilitato dall’apparizione non soddisfacente di Suicide Squad.

Ecco l’immagine inedita con il Joker di Jared Leto visto nella Zack Snyder’s Justice League.

Proprio qualche giorno fa Twitter ha rivelato che il lungometraggio DC Comics è stato il film più discusso del 2021 sul social. Zack Snyder ha dichiarato qualche tempo fa che avrebbe voglia di proseguire col realizzare film sulla Justice League, ma che la produzione non sembra essere intenzionata a fare la stessa cosa. Ecco le sue parole:

La storia è già delineata, saprei già che fare, ma sapete, il film è uscito, per darvi un’idea, ma non li ho più sentiti in Warner Bros., non so cosa ne pensano.

Io amo questi personaggi e questo mondo, chiaramente, ma non so quali siano i loro piani o cosa progettino per il futuro.