Via libera accelerato per TerraPower: la centrale nucleare voluta da Bill Gates

La Nuclear Regulatory Commission degli Stati Uniti ha annunciato una significativa accelerazione nei tempi di revisione per la domanda di permesso di costruzione del primo reattore Natrium, sviluppato da TerraPower, riducendo il processo da 26 a 19 mesi. Il risultato è che il parere ambientale finale e la valutazione di sicurezza saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2025, segnando un importante passo avanti per la realizzazione del Kemmerer Unit 1, la prima centrale nucleare avanzata su scala commerciale negli USA.

L’era dei reattori avanzati entra nel vivo

Questo annuncio arriva in un contesto politico favorevole all’energia nucleare di nuova generazione. A maggio 2025, il presidente Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi per snellire le procedure di revisione regolatoria, proprio con l’obiettivo di accelerare il dispiegamento di tecnologie nucleari avanzate. TerraPower, fondata da Bill Gates, è in prima linea in questo processo. È stata la prima azienda a presentare una domanda per un reattore avanzato commerciale alla NRC, nel marzo 2024, e ha costruito la sua strategia regolatoria sulla trasparenza tecnica e il dialogo diretto con gli enti preposti.

Già a febbraio 2025 la NRC aveva riconosciuto di essere in anticipo nella valutazione della sicurezza e, a maggio, aveva esonerato la parte del progetto relativa alla produzione e accumulo di energia da ulteriori revisioni. Questo ha permesso a TerraPower di iniziare a costruire una parte dell’impianto nel corso del 2025, segnando un primato assoluto nel settore. Chris Levesque, CEO di TerraPower, ha dichiarato che l’accelerazione della revisione “dimostra l’efficacia del lavoro svolto dal nostro team e il forte sostegno federale per questa tecnologia”.

Natrium: il reattore modulare del futuro

Il progetto Natrium è un punto di svolta nel panorama energetico: si tratta di un reattore veloce raffreddato a sodio da 345 MW, dotato di un sistema brevettato di accumulo a sali fusi. Questa tecnologia consente di aumentare l’output fino a 500 MW nei momenti di picco, mantenendo una produzione di base costante e garantendo una flessibilità senza precedenti. È attualmente l’unico progetto nucleare avanzato a scala commerciale in costruzione negli Stati Uniti, all’interno dell’Advanced Reactor Demonstration Program del Dipartimento dell’Energia, un partenariato pubblico-privato che punta a completare il primo impianto entro il 2030.

La domanda globale di energia continua a crescere e l’azienda finanziata da Bill Gates ha tutte le carte in regola per diventare leader nel nuovo corso dell’energia nucleare.