TerraPower, la prima centrale nucleare sperimentale di Bill Gates sorgerà in Wyoming

TerraPower costruirà la sua prima centrale nucleare sperimentale nella piccola città di Kemmerer, in Wyoming. TerraPower è un’azienda nata con l’obiettivo di rivoluzionare l’energia nucleare, è stata co-fondata Bill Gates.

La centrale nucleare sorgerà nei pressi di una centrale a carbone ormai al termine del suo ciclo vita, verrà chiusa nel 2025. La centrale di TerraPower diventerà operativa nel 2028.

La centrale userà un reattore nucleare veloce al sodio da 345MW, la tecnologia è scalabile ed è in grado di portare la produzione a 500MW se necessario. Quanto basta per alimentare 400.000 case. TerraPower sostiene che il suo reattore sia in grado di ridurre al minimo gli sprechi, e quindi l’esigenza di stoccare scorie pericolose.

🚨NEWS🚨 TerraPower today announced Kemmerer, Wyoming as the preferred site for the Natrium™ reactor demonstration project. Learn more about the exciting news and extensive evaluation process: https://t.co/72mrl8rHXA#cleanenergy #nuclearnews #advancednuclear — TerraPower (@TerraPower) November 16, 2021

Soprattutto, i sistemi di raffreddamento sono in grado di funzionare anche in assenza di una fonte di energia esterna, azzerando i rischi di meltdown.

Una volta operativa, la centrale darà lavoro a 250 persone, mentre i lavori di costruzione richiederanno almeno 2000 operai. Sono numeri che possono fare la differenza, contando che Kemmerer è una piccola città ed ha appena 2.500 residenti.

TerraPower, usando reattori di dimensioni ridotte rispetto a quelli impiegati da altre centrali, promette tempi e costi di sviluppo significativamente più bassi della norma. La centrale di Kemmerer costerà in totale 4 miliardi di dollari, ma l’azienda sostiene che per le centrali successive i costi potrebbero mantenersi attorno ad 1 miliardo di dollari. In media, una centrale nucleare da 1.100 MW costa trai 6 e 9 miliardi di dollari.

Leggi anche: