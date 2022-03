Google Docs permette ora di creare bozze per Gmail

Un nuovo aggiornamento di Google Docs è pensato per chi utilizza sia il software di scrittura che Gmail, ed è pensato per creare bozze per quest'ultimo.

Google ha annunciato in via ufficiale un nuovo aggiornamento di Google Docs, pensato nello specifico per creare un’integrazione con Gmail, software della stessa compagnia che ormai il mondo intero utilizza per comunicare attraverso le email. L’obiettivo del colosso è stato quello di creare un’integrazione che rendesse maggiormente facile utilizzare entrambe le app, permettendo agli utenti di creare delle vere e proprie bozze delle mail che intendono inviare già su Google Docs.

Il tutto avviene grazie alla possibilità di scegliere i destinatari usando il menu @ senza dover compilare il loro indirizzo email, con la necessità di ricordarlo quindi. Direttamente dall’applicazione si ha modo di inviare le email, con una finestra di Gmail che si aprirà automaticamente con tutti i dati già compilati al fine di rendere il processo di invio molto più semplice, senza che risulti quindi necessario dover copiare e incollare tutti i contenuti da Docs a Gmail.

Il tutto è già stato per fortuna in via ufficiale di recente, ma non tutti potrebbero avere fin da subito modo di sfruttare le potenzialità del nuovo aggiornamento. C’è infatti da dire che questo tipo di update ci mette in genere circa 15 giorni prima di arrivare in tutti gli utenti, con il tutto che dovrebbe però per fortuna concludersi nel giro di non troppo tempo, al fine di permettere l’utilizzo della funzionalità in questione. Il tutto risulta disponibile per i clienti Google Workspace, come anche Legacy G Suite Basic e Business.

