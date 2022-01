Google Docs: arriva la filigrana per i documenti

Seppur a volte con poche funzionalità non particolarmente rivoluzionare, Google si occupa spesso di migliorare le potenzialità dei propri servizi, includendo infatti in alcuni casi delle novità particolarmente piacevoli. È questo il caso di Google Docs, piattaforma che sta infatti per includere una novità che ha costretto molti utenti ad adottare ulteriori soluzioni per casi specifici.

Si parla nello specifico dei watermark, o filigrane, pensate ad esempio per confermare che un dato foglio non è la copia originale, o magari includere un brand dietro le parole che permetta di riconoscere velocemente da dove questo viene. Come avviene già con altri software, è possibile optare sia per immagini che per scritte.

Avviare il processo è davvero semplice, visto che è sufficiente recarsi sulla voce “Inserisci” e scorrere fino a “Filigrana“, che viene ovviamente applicata all’intero documento, e non solo a delle specifiche pagine.

Al momento, la funzionalità dovrebbe già risultare disponibile per la maggior parte degli utenti che utilizzano la piattaforma del colosso della ricerca, ma update di questo tipo possono richiedere diverse settimane prima di giungere per tutti, e non c’è quindi da preoccuparsi nel caso non si visualizzi la novità.