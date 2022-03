Asus ROG Phone 5 si aggiorna ufficialmente ad Android 12

Come confermato in via ufficiale, il nuovo Asus ROG Phone 5 è pronto per ricevere l'aggiornamento ad Android 12 che porta con sé diverse migliorie.

Fra i migliori smartphone presenti sul mercato, non possono mancare anche dei veri e propri modelli da gaming, come è noto a tutti gli amanti del brand di Asus. In questa categoria non possono infatti mancare anche i ROG Phone, dei device con ottime performance nati e ottimizzati proprio con l’obiettivo di dare il meglio nel campo dei videogiochi.

Per fortuna, il noto colosso ha anche modo di aggiornare quando è necessario i suoi gioiellini, come ha finalmente deciso di fare con i ROG Phone 5, di cui moltissimi utenti attendevano un aggiornamento. Si parla nello specifico dell’update al sistema operativo Android 12, pronto a portare al massimo le performance del gioiellino in questione a qualche mese di distanza da quando il nuovo OS è arrivato sul mercato.

Tutti gli utenti in possesso di un ROG 5 possono (e dovrebbero) quindi procedere con il nuovo aggiornamento gratuito accedendo alle impostazioni dedicate dello smartphone, o alla relativa notifica, con il dispositivo che dopo qualche tempo di attesa si ripresenta in ottima forma avendo completato in automatico l’intero processo.

Purtroppo la fase di rilascio è appena stata avviata e quindi alcuni utenti non hanno ancora avuto modo di ricevere l’aggiornamento. La soluzione, all’infuori dell’aspettare, consistono nel recarsi sul sito ufficiale del prodotto e installare il tutto manualmente, come spiegato sulle pagine di PhoneArena. Potete accedere al tutto semplicemente recandovi al seguente link.

Asus, svelando il debutto del nuovo aggiornamento per i suoi ultimi smartphone da gaming, si è trovato anche a comunicare sulle proprie pagine le migliorie che questo ha modo di portare in tutti i telefoni. Fra queste non mancano ovviamente molteplici ottimizzazioni per l’intero sistema, anche ovviamente per quel che concerne i videogiochi, con anche le feature di Android 12 pronte a farsi accogliere per far felici tutti gli utenti.