The Munsters: le prime immagini della casa del 1313 di Mockingbird Lane

Dopo aver rivelato la presenza di Cassandra Peterson in The Munsters, il regista Rob Zombie ha rivelato attraverso Instagram le prime immagini della casa protagonista del lungometraggio, la 1313 di Mockingbird Lane.

Qui sotto potete vedere le prime immagini della casa di The Munsters.

Dalla bara, ad una biblioteca con una sedia a forma di ali di pipistrello diversi sono gli elementi suggestivi presenti nella casa di The Munsters. Si tratta di un progetto che Rob Zombie sta curando con un’attenzione particolare, considerando che il filmmaker intendeva realizzare questo adattamento da ben vent’anni.

Ricordiamo che gli interpreti dei personaggi sono Jeff Daniel Phillips che farà Herman, Sheri Moon Zombie sarà Lily, e Daniel Roebuck sarà Grandpa Munster.

Il nuovo The Munsters sarà l’adattamento della commedia horror omonima degli anni Sessanta. La Universal 1440 Entertainment è la divisione che si occupa della distribuzione direct-to-video dei progetti Universal, quindi il film non dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche.

I protagonisti di The Munsters, in Italia conosciuto come I Mostri, sono una famiglia di mostri che vivono in un luogo piuttosto inquietante. La famiglia è composta dal padre Herman che è una specie di creatura di Frankenstein, mentre la moglie Lily è una vampira, così come il nonno, il piccolo Eddie Wolfgang è un lupo mannaro, infine la nipote Marilyn è l’unica ragazza normale.