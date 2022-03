Star Trek: Strange New Worlds – Paul Wesley sarà il Capitano Kirk

Paul Wesley di The Vampire Diaries sarà l'interprete del Capitano Kirk nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

A maggio arriverà su Paramount+ la serie TV Star Trek: Strange New Worlds, ma, nel frattempo, la produzione si sta già preparando per la seconda stagione, ed ha scelto l’interprete che vestirà i panni del Capitano Kirk: stiamo parlando di Paul Wesley.

Ecco la prima immagine ufficiale.

L’interprete Paul Wesley è conosciuto, soprattutto, per aver vestito i panni di Stefan Salvatore nella serie televisiva The Vampire Diaries, ed ora l’attore avrà un compito impegnativo, considerando che dovrà occupare il ruolo dell’iconico Capitano Kirk, comparso per la prima volta nella serie classica di Star Trek. Fino ad ora il personaggio è stato interpretato da William Shatner e da Chris Pine.

I produttori Alex Kurtzman, Akiva Goldsman ed Henry Alonso Myers hanno dichiarato sull’ingaggio di Paul Wesley:

Paul è un attore esperto, ha una grande presenza, ed avrà un ruolo chiave nello show. E, come tutti noi, è un grande fan di Star Trek, e siamo entusiasti della sua interpretazione.

Le riprese della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds 2 sono attualmente in corso a Toronto. La storia al centro di Star Trek: Strange New Worlds seguirà il capitano Christopher Pike (Anson Mount) alla guida della U.S.S. Enterprise, prima dell’arrivo di Kirk. Nella serie comparirà anche lo Spock interpretato da Ethan Speck.