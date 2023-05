Star Trek: Strange New Worlds 2, trailer italiano e i dettagli sul crossover con Lower Decks

Paramount+ presenta oggi il trailer ufficiale italiano (e la locandina) dell’attesissima seconda stagione della serie originale, acclamata dalla critica, Star Trek: Strange New Worlds. Il trailer svela un first look dell’episodio speciale crossover – già annunciato in precedenza – che vedrà la partecipazione di Tawny Newsome nel ruolo di Beckett Mariner e di Jack Quaid nel ruolo di Brad Boimler, personaggi della serie animata Star Trek: Lower Decks che prendono qui forma in versione live-action a bordo della U.S.S. Enterprise. L’episodio, che sarà anche animato, è stato diretto dall’attore e regista di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard Jonathan Frakes.

La seconda stagione sarà trasmessa in anteprima giovedì 15 giugno su Paramount+ in Italia, oltre che negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera, Austria e successivamente anche in Corea del Sud. Dopo la prima, i nuovi episodi della stagione in 10 episodi verranno trasmessi ogni giovedì. Nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, l’equipaggio dell’U.S.S. Enterprise, sotto il comando del Capitano Christopher Pike, affronta sfide sempre più pericolose, esplora territori sconosciuti e incontra nuove vite e civiltà. L’equipaggio intraprenderà anche viaggi personali, che continueranno a mettere alla prova la loro determinazione e a ridefinire i loro destini. Affrontando amici e nemici sia nuovi che familiari, le loro avventure si svolgeranno in modi sorprendenti mai visti prima in nessuna serie di Star Trek.

La serie è interpretata da Anson Mount nel ruolo di Christopher Pike, Rebecca Romijn nel ruolo di Una Chin-Riley, Ethan Peck nel ruolo di Spock, Jess Bush in quello di Christine Chapel, Christina Chong nel ruolo di La’An Noonien-Singh, Celia Rose Gooding nel ruolo di Nyota Uhura, Melissa Navia nel ruolo di Erica Ortegas e Babs Olusanmokun nel ruolo di Joseph M’Benga. La seconda stagione vede anche il ritorno della special guest star Paul Wesley nel ruolo di James T. Kirk e la nuova aggiunta Carol Kane nel ruolo ricorrente di Pelia.

La seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers sono i co-showrunner. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Jenny Lumet, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi.

La prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds è attualmente disponibile in streaming in esclusiva su Paramount+, in Italia.

