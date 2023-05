Star Trek: Strange New Worlds 2 – Il trailer della seconda stagione

Ecco il trailer di Star Trek: Strange New Worlds 2, la seconda stagione in uscita a giugno su Paramount+.

Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale di Star Trek: Strange New Worlds 2, che in questa seconda stagione creerà anche un crossover con la serie animata Lower Decks, che è stato in parte presentato proprio nel filmato.

Ecco il trailer di Star Trek: Strange New Worlds 2.

Nel filmato vediamo anche dei Klingon, il personaggio di Carol Kane, ovvero Pelia, e viene offerto uno sguardo più approfondito al rapporto tra Jim Kirk (Paul Wesley) e La’an Noonien-Singh (Christina Chong). C’è anche il ritorno di Captain Batel (Melanie Scrofano), che si ritroverà ad arrestare il suo primo ufficiale. Chiaramente in questa nuova stagione non mancherà Spock (Ethan Peck), ed il trailer propone pure alcuni momenti romantici tra lui e Chapel (Jess Bush).

Strange New Worlds è uno spin-off di Star Trek: Discovery, che fa anche da prequel della serie classica, considerando che racconta le avventure dell’Enterprise prima dell’arrivo del Capitano Kirk. I nuovi episodi del telefilm del franchise di Star Trek saranno disponibili su Paramount+ dal 15 giugno.