iPad Pro: niente modello con schermo miniLED, per un nuovo report

Dopo che si è parlato di come Apple non avrà modo di portare nel corso del 2022 un nuovo iPad Pro con schermo miniLED, grazie a quanto anticipato dal noto analista Ross Young, il noto collega Ming-Chi Kuo ha ribadito la questione, sottolineando come non siano attualmente previsti dispositivi di questo tipo per quest’anno.

Kuo ha da poco citato un Tweet della scorsa settimana ribadendo il concetto, con il tutto che non avverebbe proprio per via dei costi, seppur è possibile che la compagnia potrebbe optare per dei pannelli maggiormente grande, come anticipato da 9to5Mac e Ross Young.

Stando all’analista vedremo la compagnia introdurre sul mercato uno schermo da 27 pollici nel mese di giugno con risoluzione 5K, 120 Hz di refresh rate e ottime performance, come avviene per tutti i dispositivi di questo tipo della compagnia, fra cui l’ultimo display annunciato approfondito qui.

Al momento non si è parlato in via ufficiale neanche di come la compagnia potrebbe espandere la propria linea di iPad Pro nel corso dell’anno, con novità che però potrebbero arrivare nel giro di non troppo tempo, non appena i nuovi eventi dedicati a quest’anno verranno confermati dal colosso.