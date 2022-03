Apple annuncia un nuovo monitor con risoluzione 5K

Fra le molteplici novità che Apple ha avuto modo di confermare nel nuovo evento di marzo, non poteva mancare di certo il nuovo monitor di cui si è chiacchierato molto nel corso degli ultimi giorni. Abbiamo nello specifico a che fare con un dispositivo che si presenta con risoluzione 5K e grandezza di 27 pollici, pensato per ambiti lavorativi come la maggior parte dei prodotti della compagnia.

Ovviamente, abbiamo a che fare con delle performance per quel che concerne la riproduzione di immagini davvero al top del mercato, con la possibilità di offrire qualità e fedeltà dei colori in grado di sbaragliare la concorrenza, stando a quanto svelato dalla compagnia. È presente all’interno il SoC A13 Bionic visto negli iPhone 11 un ottima potenza di calcolo.

Avevamo infatti visto moltissimi utenti girare alla larga dal Pro Display XDR, con la situazione che questa volta – nonostante non si tratti certamente di un articolo accessibile – potrebbe migliorare davvero molto. Abbiamo a che fare di un dispositivo che come confermato si presenta con la possibilità di venire accompagnato al meglio dai nuovi Mac Studio, dispositivi pieni di possibilità svelati nel corso del nuovo evento, come approfondito in questo articolo.

Troviamo una nuova leva in grado di orientare i dispositivi in diversi versi, con anche la compatibilità con la tecnologia VESA per appendere i dispositivi in un qualunque spazio dedicato. La compagnia, ha optato per l’inserimento di un microfono pensato per chiamate cristalline, con 16 speaker in grado di fornire un’esperienza di ascolto di estrema qualità anche senza l’utilizzo di casse con audio spaziale. Si parla poi di una fotocamera da 12 MP ultrawide in grado di risultare ottima per le chiamate, creando video e foto di alta qualità senza che sia necessario optare per ulteriori device.

Per la connettività troviamo 3 porte USB di tipo C e una thunderbolt, il che permette di ricaricare qualunque MacBook, con fino a 3 monitor che possono essere usati. Non manca anche il supporto a tutte le periferiche della compagnia. Il prezzo, come confermato, sarà di solamente 1599$, molto meno rispetto al passato.