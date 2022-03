Mac Studio è il nuovo computer Apple: i dettagli dall’evento di marzo

Nel corso del nuovo evento di marzo, Apple ha avuto modo di annunciare anche i nuovi dispositivi noti come Mac Studio, che di sicuro non risulteranno molto familiari per gli utenti, considerando che si tratta di una vera e propria nuova serie, come approfondito in passato, pensata per risultare un ibrido fra i Mac mini e i Mac Pro.

Parliamo come mostrato nel corso della conferenza di un device davvero piccolo, il quale però risulta in grado di sprigionare moltissima potenza grazie al SoC inserito all’interno da parte della compagnia, competendo quindi anche con i suoi prodotti migliori e con design più grande. Grazie al nuovo sistema di ventilazione della compagnia, gli utenti hanno modo di accedere a un dispositivo estremamente potente in grado di non scaldare ed emettere rumore, il che gli garantisce un ottimo spazio nelle postazioni di moltissimi utenti.

Troviamo all’interno il nuovo SoC M1 Max o gli M1 Ultra svelati da parte della compagnia nel corso del nuovo evento. Per quel che riguarda la connettività troviamo nella parte frontale 2 porte USB di tipo C Thunderbolt 4 e uno slot per card SD, mentre sul retro sono presenti 4 Thunderbolt, 2 USB di tipo A, una porta Ethernet da 10 GB, porta HDMI e jack pro da 3,5 mm. Non manca anche il supporto al bluetooth 5 per garantire la massima connettività.

Non mancano fino 48 GB di RAM e 64 GB di memoria unificata o 128 GB nel caso degli M1 Ultra, con invece SSD da 7,4GB/s di velocità, e capienti fino a 8 TB.

Per entrambe le versioni, si parla come svelato di performance davvero da urla, nonostante la compagnia sia riuscita a includere il tutto in un dispositivo grande solamente qualche pollice, che di sicuro avrà modo di farsi notare sul mercato e di cambiare le postazioni da lavoro di molti utenti in varie occasioni, con ottime possibilità per moltissimi campi diversi (dalla musica ai video).

Si parla di un prezzo di 1999$ per la versione con M1 Max e di 3999$ per quella con M1 Ultra, con debutto nella giornata del 18 marzo.