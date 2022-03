Batgirl: J.K. Simmons promette un Commissario Gordon “completamente diverso dal solito”

J.K. Simmons ha parlato della sua performance in Batgirl nei panni del Commissario Gordon, promettendo un punto di vista diverso sul personaggio.

In Batgirl vedremo, oltre alla protagonista interpretata da Leslie Grace, anche il Batman di Michael Keaton ed il Commissario Gordon interpretato da J.K. Simmons. Lo stesso interprete di Gordon ha dichiarato di recente che gli spettatori si troveranno nel lungometraggio a confronto con un lato del character “completamente diverso rispetto al solito”.

J.K. Simmons, oltre a parlare del suo commissario Gordon in Batgirl, ha anche descritto l’esperienza di lavorare sia per la Marvel che per la DC Comics.

Nel film vedrete un lato completamente diverso dal solito del personaggio, sarà un qualcosa di abbastanza sorprendente- ha detto a Discussing Film- Devo dire che ancora non capisco le varie sfaccettature dei multiversi DC e Marvel, però sono contento e sorpreso di tutto ciò. Prima di avere la sceneggiatura in mano ho ricevuto una chiamata in cui mi presentavano il progetto, ed è una cosa che è accaduta nel bel mezzo della scorsa estate. Io comunque ho finito di girare la mia parte, mentre la produzione ha ancora diverse settimane di riprese davanti.

J.K. Simmons ha anche assicurato che la sua parte in Batgirl sarà piuttosto rilevante, soprattutto se comparata al ruolo marginale che ha avuto in Justice League. Il film uscirà negli Stati Uniti su HBO Max.