Tesla aumenta i prezzi di quasi tutti i suoi veicoli

Tesla ha confermato uno spiacevole aumento dei prezzi delle proprie vetture, come recentemente hanno avuto modo di riprendere le pagine di The Verge.

Tesla ha confermato un aumento dei prezzi delle proprie vetture, con cifre che passano dal 5% al 10% circa per ogni veicolo, come recentemente riportato sulle pagine di The Verge. Si parla in alcuni casi di cifre salite di non molto, ma in altri di grossi cambiamenti, che arrivano solamente dopo un ulteriore aumento, di cui abbiamo parlato qui.

C’è da dire che abbiamo visto un ulteriore aumento solamente la scorsa settimana, anche se sembra che dopo questa ulteriore ondata la compagnia potrebbe calmarsi e rendere il tutto stabile. Trovate qui di seguito tutte le cifre indicate da The Verge:

Model 3 Rear-Wheel Drive: da 44,990$ a 46,990$

Model 3 Long Range: da 51,990$ a 54,490$

Model 3 Performance: da 58,990$ a 61,990$

Model Y Long Range: da 59,990$ a 62,990$

Model Y Performance: da 64,990$ a 67,990$

Model S Dual Motor: da 94,990$ a 99,990$

Model S Tri Motor: da 129,990$ a 135,990$

Model X Dual Motor: da 104,990$ a 114,990$

Model X Tri Motor: da 126,490$ a 138,990$

Al momento, il CEO della compagnia, Elon Musk, non ha ancora avuto modo di commentare la spiegazione, seppur non molto tempo a dietro si sia parlato di come i costi stiano salendo per le compagnie possedute dall’imprenditore, sia per quel che concerne la logistica e sia per le materie prime, con inflazioni che vanno fino al 7,9% in America solamente quest’anno.