Tesla Model 3 e Model Y: salgono ancora i prezzi

È passato meno di un mese da quando i prezzi di alcune Tesla, vista l’altissima domanda, hanno iniziato ad aumentare vertiginosamente, e purtroppo il tutto non sembra tendere ad arrestarsi. Nello specifico, come riportato sulle pagine di Electrek, abbiamo a che fare con 5 nuovi diversi aumenti, i quali questa volta riguardano solamente le Tesla Model 3 e le Tesla Model Y. Trovate qui di seguito tutti i dettagli.

Tesla Model 3 Standard Range Plus – Aumento da $43.990 a $44.990

Tesla Model 3 Long Range AWD – Aumento da $49.990 a $50.990

Tesla Model 3 Performance – Aumento da $57.990 a $58.990

Tesla Model Y Long Range Dual Motor – Aumento da $56.990 a $57.990

Tesla Model Y Performance – Aumento da $61.990 a $62.990

Per fortuna questa volta non abbiamo a che fare con cifre folli, visto che in genere si tratta di circa un migliaio di dollari in più, ma considerando l’altissima richiesta dei veicoli non sappiamo se questo trend di prezzi in crescita avrà modo di arrestarsi nel breve periodo, o se sentiremo di nuovo parlare di aggiornamenti delle cifre verso l’alto da parte del colosso.

All’effettivo, come riportato da Electrek, in seguito a tutte queste oscillazioni alcuni modelli sono arrivati a costare anche il 20% in più. In determinati casi, c’è stato un aggiornamento per le date di consegna, visto che l’azienda potrebbe non riuscire a consegnare le macchine in tempo come fino a qualche mese fa, anche se – nonostante la carenza di scorte e il pessimo periodo – non se la passa per fortuna niente male, visto che il suo capitale ha appena raggiunto un record superlativo.