Tesla supera i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione dopo l’ordine di Hertz

Vi abbiamo parlato da poco (qui il nostro approfondimento) di come il nuovo ordine di Hertz, colosso nel settore del noleggio delle auto, è risultato davvero strabiliante per Tesla. Nello specifico, parliamo di una richiesta di 100.000 vetture, con un accordo che ha un valore di oltre 4,2 miliardi di dollari, e come recentemente riportato ha reso Tesla decisamente più importante nel mercato.

Nello specifico, la compagnia di Elon Musk ha raggiunto un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari grazie a questo ordine, che è risultato il più grande mai registrato, e permetterà a Hertz di fittare le vetture targare Tesla già dal prossimo mese. C’è da specificare che i dettagli precisi non sono stati – almeno per il momento – divulgati.

Il tutto è avvenuto perché Tesla ha ottenuto un +9,4% a Wall Street, una vera fortuna per gli azionisti che hanno avuto modo di investire nella società specializzata nel mondo delle auto high-tech.

Si tratta di un traguardo davvero importante, che porta la compagnia in uno standard ancora più alto, sempre più vicino al livello di colossi come Apple, Amazon, Microsoft e Google. La Model 3 è inoltre velocemente volata in classifica per quel che riguarda le vendite delle auto elettriche in Europa.