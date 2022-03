Samsung Galaxy A33 5G: trapelano le specifiche prima del lancio

Samsung non ha ancora avuto modo di annunciare i prossimi dispositivi della serie Galaxy A che verranno rilasciati, seppur sembra ormai palese che nel corso del nuovo evento che avrà luogo nella giornata del 17 marzo vedremo arrivare Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A53 5G, come anticipato da molteplici leak. Un ulteriore suggerimento di questo tipo si è fatto vedere, con i primi smartphone che sono stati approfonditi per quel che concerne le specifiche tecniche.

A quanto pare, si parlerà di uno schermo da 6,4 pollici S-AMOLED con notch nella parte superiore, il quale dovrebbe offrire risoluzione FHD+ di 1080×2400 pixel e refresh rate di 90 Hz, con Gorilla Glass 5 a garantirne la resistenza. Pare che per i prossimi dispositivi il colosso opterà per i nuovi SoC Exynos 1280 da poco confermati, i quali dovrebbero portare in ballo un totale di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione Interno, con ONE UI 4.1 basata su Android 12 a chiudere le informazioni attualmente anticipate, per le quali è sempre meglio aspettare conferma da parte del colosso sudcoreano.

Le ulteriori informazioni riguardano una batteria da 5.000mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida a 25 W, con una fotocamera da 13 MP presente nella parte frontale e 48 per quella sul retro, con quest’ultima che verrebbe accompagnata da un totale di tre sensori: 8 MP ultrawide, 2 MP macro e 2 MP di profondità. Si parla poi di 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, dual stereo con supporto al Dolby Atmos e protezione IP67.

Seppur non ci siano ancora suggerimenti precisi in base al prezzo, si immagina che la singola versione da 6 GB + 128 GB dovrebbe presentarsi per 379€, ma staremo a vedere solamente nel giro di un paio di giorni quali saranno le novità che il colosso avrà modo di comunicare in tal senso.