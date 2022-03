iPhone 14 Pro senza segreti: un nuovo leak rivela tutte le novità

È una settimana decisamente frenetica per i leaker e anche oggi si torna a parlare dell’atteso iPhone 14 Pro. 9to5Mac stila una corposa lista di indiscrezioni sul prossimo flagship di Apple — e il sito specializzato promette: “arrivano da fonti affidabili”.

Due le premesse: sembra che questa volta Apple non presenterà un passaggio generazionale timido e impacciato, le novità sono tante e ci sono diverse specifiche attese da tempo dai fan della Mela. Ma non solo: sempre più voci sostengono che, per la prima volta, il gap tra iPhone 14 e iPhone 14 Pro sarà estremamente marcato. Non sarà solo una questione di fotocamere e display, per capirci. La scheda tecnica dei due device sarà molto diversa.

Tutto quello che si dice sui prossimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro