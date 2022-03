Samsung registra il brevetto di un pieghevole estendibile

Samsung ha già avuto modo di dimostrare in molteplici occasioni il proprio interesse per quel che concerne gli smartphone pieghevoli, dispositivi che anche grazie al supporto delle altre compagnie si trovano ad assumere una posizione sempre più di rilievo nel mercato della tecnologia, e che ora potrebbero fare un ulteriore salto in avanti anche per quel che riguarda la lineup di dispositivi del colosso sudcoreano.

Abbiamo nello specifico a che fare con un nuovo brevetto che anticipa uno smartphone davvero fuori di testa, il quale prenderebbe il nome di Galaxy Z Flip & Slide, come riportato sulle pagine di LetsgoDigital. Come potete vedere grazie alla foto del brevetto presente qui di seguito, approvata solamente di recente, pare che in futuro potremo avere a che fare con un dispositivo che dovrebbe all’effettivo risultare un ibrido fra i Galaxy Z Flip e i Galaxy Z Fold.

La forma del nuovo smartphone si presenta con la stessa identica forma a conchiglia che offrono i Flip infatti, ma c’è da dire che una volta aperto questo non offre la superficie dei telefoni come i modelli appena citati, ma si avvicina a un risultato più simile a quello dei Fold. Si parla infatti di uno schermo particolarmente esteso in orizzontale, e che quindi non risulta poi tanto somigliante a quelli che sono quasi tablet pieghevoli, ma racchiude comunque il concetto di grosse dimensioni rese tascabili grazie alle cerniere della compagnia.

Ovviamente, al momento si tratta solamente di un nuovo brevetto, e non abbiamo quindi alcun tipo di informazione relativa a sé e quando il dispositivo verrà commercializzato per gli utenti in seguito alla produzione della compagnia, ma c’è comunque da dire che abbiamo a che fare sin da subito con le prove di un futuro possibile passo avanti.