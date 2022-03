WhatsApp: svelata la nuova interfaccia degli account su iOS

WhatsApp riceverà in futuro una nuova interfaccia degli account su iOS, come recentemente anticipato grazie alle pagine di WABetaInfo.

I vari aggiornamenti di WhatsApp che spesso sono pensati per aggiungere nuove funzionalità alla piattaforme, a volte si soffermano solamente sui miglioramenti di alcuni aspetti pensati nello specifico per rendere il tutto più agevole o magari gradevole da vedere, ed è questo il caso di un nuovo update approfondito dalle pagine di WABetaInfo.

Parliamo nello specifico di una nuova funzionalità della piattaforma su iOS pensata per mostrare gli account normali proprio come quelli business quando si accedere alla relativa interfaccia delle info, il che permette quindi di avere davanti molte più informazioni e in maniera differente, come potete vedere nella foto presente qui di seguito.

Fra le varie novità della nuova schermata, che dovrebbe quindi venire in futuro unificata grazie al nuovo aggiornamento per tutti gli account troviamo anche la possibilità di accedere alla scorciatoia veloce utile per ricercare i contenuti, di cui si era già parlato tempo a dietro.

Non resta che aspettare come sempre che il colosso abbia modo di finalizzare il rilascio del nuovo aggiornamento continuando i lavori per renderlo perfetto per il lancio e senza alcun tipo di problema imprevisto che potrebbe presentarsi in fase di beta.