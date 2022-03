Belle: i primi minuti in anteprima dal film di Mamoru Hosoda in uscita il 17 marzo

Anime Factory ci offre in anteprima i primi minuti dell'atteso lungometraggio d'animazione Belle, in arrivo nelle sale italiane il 17 marzo.

Il mondo di Belle, nuovo capolavoro di Mamoru Hosoda, si dispiega davanti ai nostri occhi nella clip coi primi minuti di film, gentilmente offertaci da Anime Factory: un ottimo assaggio della pellicola che ci aspetta nei cinema a partire dal 17 marzo.

Dopo la standing ovation all’ultimo Festival di Cannes e la partecipazione ad Alice nella Città durante l’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, l’attesa per Belle sta finalmente per terminare.

Tra i più importanti sceneggiatori e registi del cinema di animazione a livello mondiale, già candidato all’Oscar nel 2019 per il film Mirai, Mamoru Hosoda realizza una nuova imperdibile opera che ha conquistato il botteghino giapponese ed incantato pubblico e critica in tutto il mondo, cimentandosi con la rielaborazione – in chiave contemporanea e tecnologica – di una fiaba nota da oltre trent’anni come La Bella e la Bestia.

Questa la sinossi ufficiale:

Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu entra in [U], un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, dove diventa Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria. Il suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura.

Leggi anche: