Iniziamo la recensione di “City Hunter The Movie: Angel Dust” dicendo che Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Plaion Pictures che rappresenta il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home video, ci regala un’emozionante esperienza cinematografica con l’attesissimo nuovo film di Kenji Kodama. Il film, che sarà proiettato nelle sale italiane per un evento speciale di tre giorni il 19, 20 e 21 febbraio 2024, ha già creato un forte buzz grazie al suo main poster ufficiale mesi fa.

La trama del film introduce gli spettatori a una tecnologia oscura chiamata “Angel Dust”, una sostanza che trasforma chi la assume in un super soldato. Questa innovazione attira l’attenzione di un gruppo di misteriosi sicari che giungono a Tokyo con l’intenzione di mettere le mani sull’ultima versione dell’arma. La storia si dipana in una lotta senza quartiere per il controllo di questa pericolosa invenzione, un oggetto che ha già causato la perdita del compagno di Ryo Saeba, Hideyuki Makimura. Il duo di City Hunter si trova quindi coinvolto in un’epica avventura ricca di colpi di scena, che tiene gli spettatori incollati allo schermo dall’inizio alla fine.

Per i nostalgici come noi, sarà impossibile non avere in mente una delle frasi più belle di City Hunter, “Ci sono due cose che un uomo deve fare nella vita: una è amare la propria donna e l’altra è rendere i favori agli amici.” Stavolta mettere in pratica questi propositi per il nostro Ryo Saeba però non sarà così semplice…

Il film, prodotto dallo studio di animazione giapponese Sunrise, celebre per le sue opere di successo come la serie anime originale di City Hunter, Cowboy Bebop e Gintama, è una vera e propria celebrazione dei 35 anni della serie animata. La scelta di adattare uno degli archi narrativi più importanti del manga di Tsukasa Hojo testimonia la volontà di rendere omaggio all’opera originale, mantenendo viva la sua essenza.

Una delle cose che rende “Angel Dust” straordinario è il ritorno del regista originale della serie TV degli anni ’90, Kenji Kodama, alla guida del team di animazione. Kodama, che ha già diretto con successo “City Hunter: Private Eyes”, dimostra ancora una volta la sua abilità nel portare in vita l’universo di City Hunter sul grande schermo.

La fiducia espressa da Tsukasa Hojo nel regista sottolinea la coerenza e la fedeltà alla visione originale dell’autore. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Non solo City Hunter…

Proseguiamo la recensione di City Hunter: Angel Dust dicendo che il prossimo film anime non solo vedrà il protagonista Ryo Saeba, ma includerà anche diverse sorprendenti apparizioni speciali. I cameo includeranno personaggi di altri franchise anime ben noti, così come esibizioni vocali di celebrità giapponesi (nella versione originale). Con tali star ospiti, Sunrise sembra intenzionata a far sì che il pubblico veda City Hunter in tempo per il 35º anniversario dell’anime originale.

Il film è il seguito di City Hunter: Shinjuku Private Eyes del 2019, che già aveva un cameo a sorpresa delle sorelle Kisugi dall’anime Cat’s Eye, un’altra creazione dello scrittore di City Hunter, Tsukasa Hojo. Angel Dust, però, sembra voler raddoppiare la sua strategia con ancora più volti e voci familiari…

Oltre al ritorno delle protagoniste di Cat’s Eye, vi potrete aspettare di rivedere anche altri volti familiari che non vi sveleremo. Inoltre, un personaggio in un’altra scena utilizza un tablet che mostra Tama del franchise Tama and Friends. I personaggi anime non sono le uniche apparizioni speciali, poiché il film presenta cameo di celebrità come il comico Ryota Yamasato del duo Nankai Candies e Sekai della band “FANTASTICS from EXILE TRIBE”, entrambi assumendo ruoli di personaggi nell’anime.

Per chi fosse un neofita, City Hunter, che segue le avventure armate di Ryo Saeba e Kaori Makimura, è stato pubblicato per la prima volta nel 1985 e ha ricevuto un adattamento televisivo, molteplici OVA e film. Shinjuku Private Eyes ha segnato un ritorno di successo da parte di Sunrise dopo una pausa di 29 anni, quindi non sorprende che un sequel al film più recente sia stato approvato così rapidamente. Aiuta anche il fatto che il primo film sia stato chiaramente rispettoso della proprietà intellettuale, scegliendo di mantenere l’estetica e persino la musica del vecchio anime, pur dandogli il lusso offerto dal budget di un film.

Sebbene al momento non possiamo rivelare la trama interamente, il titolo del film e la lista del cast indicano che approfondirà il passato di Ryo Saeba più di quanto abbiano fatto altre trasposizioni. La “droga” Angel Dust ha un ruolo importante nella storia del cacciatore e come è diventato il pistolero che è ora; il personaggio di Shin Kaibara è anche un nemico molto personale per Ryo, quindi la sua apparizione nel film non è un dettaglio trascurabile.

Gli appassionati di lunga data troveranno in “Angel Dust” tutti gli elementi che hanno reso indimenticabile il manga e la serie animata: l’azione investigativa, l’umorismo caratteristico e gli iconici personaggi. La presenza speciale di personaggi amati come il trio Occhi di gatto aggiungono un tocco nostalgico e rendono l’esperienza ancora più avvincente. Il film non solo celebra il passato della serie, ma si colloca come un capitolo essenziale nel futuro di City Hunter.

Chi è veramente Rio Saeba?

La qualità dell’animazione è notevole, con uno stile completamente disegnato a mano che riporta agli spettatori la bellezza dell’arte tradizionale dell’anime. Le sequenze d’azione, alimentate dall’Angel Dust, sono particolarmente spettacolari, con una fluidità e un dinamismo che catturano l’attenzione. Il film è una festa per gli occhi, sia per i fan di lunga data che per coloro che si avvicinano per la prima volta a City Hunter.

Le performance del cast sono eccezionali, con il protagonista Ryo Saeba che mantiene la sua essenza unica, combinando abilmente l’umorismo e l’azione. Le voci originali e la cura nei dettagli sono un segno della dedizione del team di produzione nel portare questi personaggi sul grande schermo.

La colonna sonora, impreziosita dalla presenza di Lotus Juice, è un altro punto di forza del film. Le tracce musicali ben selezionate contribuiscono a creare l’atmosfera giusta nei momenti chiave, sottolineando l’emozione e l’intensità delle scene.

“City Hunter The Movie: Angel Dust” è un successo su tutti i fronti e conferma il ruolo di Anime Factory nel portare il meglio dell’anime al pubblico italiano. Dopo il successo in Giappone, il film è pronto a conquistare il cuore degli spettatori italiani durante l’evento speciale nei giorni 19, 20 e 21 febbraio 2024. Una visita al cinema per immergersi in questo capitolo epico è più che consigliata, specialmente per i fan che vogliono rivivere la magia di City Hunter su grande schermo.

Per concludere la recensione di “City Hunter The Movie: Angel Dust” possiamo garantirvi che la storia anche se inizia con note di leggerezza e umorismo poi vi calerà nelle domande più serie che questa storia si è sempre posta garantendo una profondità dei personaggi davvero fuori dal comune.

