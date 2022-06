One Piece Film Red: nei cinema italiani in autunno

Che Anime Factory avrebbe portato in Italia il prossimo, attesissimo film di One Piece, dal titolo One Piece Film Red, già si sapeva, dato che avevano annunciato la cosa durante le scorse festività natalizie: arriva però oggi la conferma che la pellicola, prima dell’arrivo in Home Video, passerà anche (giustamente, aggiungiamo!) per le sale cinematografiche italiane.

🏴‍☠‍ ANNUNCIO UFFICIALE 🏴‍☠‍Finalmente possiamo comunicarlo ufficialmente: saremo noi a portare nei cinema italiani… Posted by Anime Factory on Friday, June 3, 2022

Non abbiamo ancora date ufficiali, solo un periodo di massima piuttosto vago: l’autunno. Tanto basta, ad ogni modo, per rassicurare i tanti fan italiani della saga di Eiichiro Oda.

Non si sa ancora molto sulla trama della pellicola, che debutterà il 6 agosto nei cinema giapponesi: già solo la presenza effettiva di Shanks e Jimbei, ad ogni modo, basta per vendere il biglietto ai fan della saga, vista la sua eccezionalità, unita al fatto che il personaggio inventato appositamente per il film, Uta, è stato rivelato essere nientemeno che la figlia dello stesso Shanks.

